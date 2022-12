Zofia Zborowska pokazała zdjęcie mamy. Internauci zniesmaczeni

Zofia Zborowska nie została obojętna i odniosła się do krytycznych uwag, podkreślając, że sama Winiarska nie miała nic przeciwko pokazaniu tych zdjęć. Co więcej - zostały upublicznione w pewnym celu. Wszystko zostało zaplanowane już dużo wcześniej, a "kompromitujące" fotografie pojawiły się na Instagramie, by dzięki nim zebrać pieniądze na szczytny cel.