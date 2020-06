Winona Ryder o Keanu Reevesie. Nie chciał obrażać jej na planie, choć naciskał na to sam reżyser

W wywiadzie udzielonym na łamach "The Sunday Times" Winona Ryder opowiedziała o kręceniu scen do filmu "Dracula" z 1992. Chociaż grana przez nią postać – Mina Harker miała płakać, ale aktorka nie była w stanie tego zrobić. Wówczas reżyser wpadł na nietypowy pomysł.

Winona Ryder o Keanu Reevesie

Francis Ford Coppola rzucał w stronę aktorki wulgaryzmami, próbując przekonać do tego również męskich członków obsady. Liczył, że wyzwiska doprowadzą Winonę Ryder do płaczu, ale ani Anthony Hopkins, ani Keanu Reeves nie chcieli brać w tym udziału. Co ciekawe, pomysł reżysera osiągnął skutek odwrotny od zamierzonego i aktorka zamiast się rozpłakać, miała jeszcze większe trudności z odegraniem sceny.