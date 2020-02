WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 1 koszule damskie 19-02-2020 (16:30) Wiosenna elegancja, czyli najmodniejsze koszule na sezon 2020 Kobieca koszula to jeden z najprostszych sposobów na elegancką stylizację do biura, na ważne spotkanie czy uroczystą okazję. Ale na jakie modele poza klasyczną bielą oversize warto postawić wiosną 2020? Sprawdzamy najmodniejsze koszule sezonu! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Najmodniejsze koszule damskie na wiosnę 2020 – trendy z wybiegów Damskie koszule już dawno znalazły się w gronie klasyków kobiecej garderoby, które wykorzystujemy nie tylko w oficjalnych sytuacjach. Kultowa biała bluzka oversize okazała się idealną bazą zestawu z jeansami. A koszule we wzory w połączeniu z garniturem lub plisowaną spódnicą stanowią doskonałą alternatywę dla sukienki na wesele czy inną, rodzinną uroczystość. Nic dziwnego, że w trendach na wiosnę 2020 reprezentacja damskich koszul na wybiegach była liczniejsza i bardziej zauważalna od reprezentacji sukienek! Jakie modele królowały na pokazach czołowych projektantów? Dior, Armani, Versace i Etro lansują koszule we wszystkich odcieniach błękitu – od gołębiego po jeansowy. Jeśli do tej pory błękitne koszule kojarzyły Ci się głównie z biurowym zestawem z szarym żakietem i ołówkową spódnicą, zdjęcia z pokazów tych domów mody raz na zawsze zamażą ten obraz! Najmodniejszy krój? Wiosna 2020 zdecydowanie należy do klasyki. Jeśli błękit lub biel, to prosty krój oversize z kołnierzykiem. A jeśli koszula w jeden z oryginalnych, wiosennych wzorów, to tylko ta z szyfonu, żorżety lub jedwabiu, z efektownym wiązaniem pod szyją! Duże kokardy zamiast tradycyjnego kołnierza stały się motywem przewodnim kolekcji takich marek, jak Erdem czy Victoria Beckham, a teraz szturmem podbijają sieciówki! W trendach na wiosnę 2020 nie mogło zabraknąć również niebanalnych printów, które w tym sezonie zdobią nie tylko sukienki i spódnice, ale też koszule. Na topie są klasyczne pionowe paski, najlepiej w biało-błękitnym wydaniu, a także grochy, kwiaty i abstrakcyjne wzory, jak z obrazów sztuki nowoczesnej. Jak wykorzystać je w eleganckich, wiosennych stylizacjach? Materiały prasowe Podziel się Błękitne koszule – nie tylko do biura Najmodniejsze modele koszul w błękicie to te o kroju oversize, z bawełny i lnu. W tym sezonie łączymy je nie tylko z jeansami, ale też z lnianymi garniturami, spódnicami i spodniami w odcieniach beżu i bieli. Błękitne koszule doskonale komponują się też z modnymi dodatkami z rafii lub wikliny. Espadryle, plecione torebki-koszyki czy słomiane kapelusze będą jak najbardziej wskazane! Niebieska koszula do biura? Inspirujemy się pokazem Etro i zamiast klaszycznej, szarej garsonki wybieramy nonszalanckie spodnie palazzo z obszernymi nogawkami, najlepiej w pastelowym kolorze lub mocno nasyconym granacie! Materiały prasowe Podziel się Grochy, groszki i kropki – koszule w najmodniejszy print sezonu Biało-czarne, czarno-białe, a nawet biało-złote – kropką nad i w eleganckich, wiosennych stylizacjach będą koszule w grochy! Te w stonowanych kolorach możesz z powodzeniem założyć do biura, np. z prostymi, czarnymi cygaretkami i taliowanym żakietem. A te w oryginalnych wersjach kolorystycznych wykorzystasz w stylizacjach na co dzień, np. z jeansami, na imprezę, np. z modną skórzaną spódnicą albo na wyjątkową okazję, np. z plisowaną spódnicą i szpilkami. Grochy wracają do mody jak bumerang, ale wciąż kojarzą nam się głównie ze stylem retro. Żeby nadać im bardziej nowoczesnego charakteru, warto zestawiać je z elementami garderoby, które na pierwszy rzut oka do nich nie pasują. Koszula w grochy może świetnie wyglądać z modnym garniturem w mocnym kolorze, z jeansami z wysokim stanem albo ze skórzaną spódnicą w rockowym stylu. – radzi Renata Dura z redakcji portalu modowego allani.pl. Biel wiecznie modna – koszula-klasyk Tradycyjne białe kołnierzyki wychylają się spod klasycznych garsonek Prady, a romantyczne białe koszule z falbankami królują na pokazie Chanel. Jedno jest pewne: biała koszula to must have w naszych szafach, a sposobów na to, jak ją nosić jest naprawdę mnóstwo. Klucz do sukcesu? Wybierz swój model! Oversizowa, wiktoriańska, z kołnierzykiem, ze stójką, a może z koronkowymi rękawami? Każda będzie równie uniwersalna i ponadczasowa! Koszule damskie w kwiaty – kwintesencja wiosny Jak mawiała Miranda Priestly w "Diabeł ubiera się u Prady": "Kwiaty? Wiosną? Przełomowe."… Ale impresjonistyczne, kwiatowe malowidła, delikatne hafty i nowoczesne printy z kwiatami w wersji XXL na koszulach niezmiennie zachwycają! Uwielbiamy je, bo są prostym sposobem na wyjątkową, wiosenną stylizację. Wystarczy dodać pastelowy garnitur lub plisowaną midi, by zyskać idealny look na wesele, komunię czy inną wyjątkową okazję! Materiały prasowe Podziel się Wiązane pod szyją – 100% elegancji Przy wyjątkowych okazjach rewelacyjnie sprawdzą się też modne koszule damskie wiązane pod szyją. Znajdziemy je dziś w każdej sieciówce, w przeróżnych wersjach kolorystycznych i najmodniejszych printach. Jak je nosić? Z klasyczną, biurową spódnicą za kolano, jak u Victorii Beckham albo ze spodniami i spódnicami w kwiaty, jak u Erdem. Patent na efekt WOW? Do kokardy pod szyją przyczep ozdobną broszkę z kamieniami – ten niewielki akcent doda stylizacji charakteru nie z tej epoki!