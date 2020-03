Wiosenna reanimacja skóry. Maseczki do twarzy na teraz

Miesiące bez słońca, ogrzewanie, zanieczyszczenia – to wszystko katowało naszą cerę przez ostatnie tygodnie i miesiące. Choć zima był łaskawa, to i tak, jak co roku o tej porze, stan skóry nie prezentuje się doskonale. Sposobem na

Uroda wymaga wiosną odrobiny wsparcia - przyda się maseczka w kremie lub płachcie (Shutterstock.com)