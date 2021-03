Wiosenne półbuty w sportowym stylu. Neutralna klasyka czy szalony styl?

Wygoda jest najważniejsza

W eleganckiej wersji

Bliżej ci do eleganckiego obuwia, a sportowe wywołuje u ciebie raczej negatywne skojarzenia z poczciwymi adidasami? Nie jesteś w mniejszości, zwłaszcza że okazałe, jasne obuwie z przykuwającymi wzrok zdobieniami sprawiają, że stopy mogą wydawać się większe, a nogi krótsze. Nie każdy też ma swobodę i odwagę np. nastolatek noszących sneakersy w sportowym stylu do wełnianego płaszcza, krótkiego topu i jeansów z przetarciami...

Niektóre modele przypominają tenisówki, inne buty niczym z kosmosu, a w niektórych kolekcjach trafiają się takie, które trudno zakwalifikować jako znane nam style. Łączące różne inspiracje, style i zdobienia oryginalne sneakersy to alternatywa dla tych par, które nam się znudziły. Błyszczące akcenty, oryginalne detale, kontrastowe łączenia i niebanalne podejście projektanta do tradycyjnej formy czy kształtu obuwia – to sprawia, że ciekawe sneakersy mogą stać się centrum stylizacji i odświeżyć mało wyróżniająca się garderobę za pomocą jednego, ale mocnego akcentu. Możesz użyć go "solo", a przy odrobinie odwagi i wprawy w łączeniu stylów czy wzorów połączyć z równie niebanalnymi ubraniami i dodatkami.

Stylowe sneakersy na wiosnę

Sneakersy wywodzą się z obuwia sportowego. "Sneak" oznacza skradanie się, co ułatwiać miały miękkie podeszwy butów, w których nikt nie słyszy naszych kroków. Z czasem większość modeli sportowych (zarówno profesjonalnych, jak i stylizowanych) zaczęto wrzucać do tego samego worka, choć niektóre modele daleko odeszły wyglądem i zastosowaniem od butów np. do biegania. Stylowe sneakersy do trencza czy sukienki? Dziś już nikogo to nie dziwi.