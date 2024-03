Wiosenne porządki cię przerażają? Nie z tym sprzętem!

Gruntowne porządki oznaczają zaglądanie w miejsca, które zazwyczaj się pomija. Czeka was więc pranie dywanów, narzut czy poszewek na poduszki. Podczas mycia okien nie można pominąć – choć to kuszące – zewnętrznych parapetów i ram. Jednocześnie warto wyprać firany, zasłony, umyć żaluzje lub rolety. Sporo pracy czeka też w kuchni, bo choć sprząta się ją regularnie, to już wnętrza kuchennych szafek, gdzie lubi się schować rozsypany makaron czy ryż, można ignorować tygodniami. Podobnie rzecz się ma z lodówką, piekarnikiem czy blatem pod kuchenką mikrofalową lub innym AGD. Sprzątając przedpokój czy garderobę, warto przy okazji wymienić ubrania z zimowych na wiosenne, a następnie to samo powtórzyć w szafach znajdujących się w pozostałych pomieszczeniach. Wiosenne porządki to dobry czas, by pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Na pewno macie takie, które nieużywane przeleżały kolejny sezon, ale wydaje wam się, że jeszcze się przydadzą. Oddajcie je komuś, kto zrobi z nich lepszy użytek.