Wiosenne zabiegi na twarz. Jak przygotować cerę na nadejście wiosny?

Po zimie twoja skóra twarzy jest ziemista, szara, a także przesuszona oraz zmęczona? To niewątpliwy znak, aby sprawić sobie zabiegi na twarz. Dzięki temu dodasz sobie świeżości i przygotujesz cerę na nadejście wiosny, przy okazji wyrównując koloryt. Sprawdź, jakie zabiegi na twarz są najczęściej rekomendowane na nadejście ciepłej pory roku.

Jaki wiosenny zabieg na twarz wybrać?

Zabieg na wiosnę, czyli średnio głęboki peeling

Bardzo bezpiecznym, a przy tym skutecznym zabiegiem na twarz jest średnio głęboki peeling, który przeznaczony jest do wszystkich rodzajów skóry. Wykonuje się go po to, aby poprawić koloryt cery oraz wzmocnić napięcie skóry poprzez stymulację kolagenu. Taki peeling korzystnie wpływa na skórę trądzikową, ponieważ zmniejsza widoczność porów i niweluje blizny potrądzikowe. W niektórych wariantach średnio głębokiego peelingu, kosmetolog korzysta ze specjalnego antyoksydantu, który rozjaśnia i wyraźnie rozświetla skórę. Dodatkowo spowolniony zostaje również proces starzenia się. Ten wiosenny zabieg na twarz doprowadza do intensywnego złuszczania skóry, który następuje w trzeciej dobie po peelingu.