Wiosenny trend, czyli połączenie złota i srebra. Podpowiadamy, jak tworzyć ten efektowny duet!

Wiosenna stylizacja do pracy z nutami złota i srebra? Zdecydowanie tak!

Szykujesz się do pracy i masz ochotę podkręcić stylizację? Jeśli w twojej firmie nie obowiązuje formalny dress code, to możesz dodać do niej odrobinę blasku. W jaki sposób? Znakomitym pomysłem jest stworzenie looku z jedwabną koszulą w odcieniu złota w towarzystwie czarnej spódnicy ołówkowej. Dodaj do nich torebkę na srebrnym łańcuszku i kilka elementów srebrnej biżuterii, na przykład pierścionek i kolczyki. Idealnym dopełnieniem takiej biurowej stylizacji na wiosnę są szpilki albo botki na wysokim obcasie.