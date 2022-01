Wiosna w stylu retro. Odkrywamy najmodniejsze trendy obuwnicze

Te buty to ukłon w stronę roztańczonych lat 50. i 60. Słynna rewolucja w świecie mody, znana jako "new look" Diora to pochwała kobiecej linii, szerokich, rozkloszowanych spódnic i oczywiście butów, które doskonale nadawały się zarówno do chodzenia, jak i do tańca na parkiecie. Ten kultowy retro fason, znany także jako Mary Jane, to klasyczne czółenka na grubym, niskim obcasie, z obowiązkowym zapięciem na paseczek w kostce. Noś je do szerokich spódnic, spodni w kant i zwiewnych sukienek w kwiaty, a z pewnością zadasz szyku wszędzie tam, gdzie się pojawisz.