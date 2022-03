Wiosną wszystko budzi się do życia. Twoje włosy również!

Zacznijmy od pielęgnacji. To podstawa ładnego wyglądu. Na początku warto zwrócić uwagę na stosowane kosmetyki. Czy w ich składzie nie ma szkodliwych substancji, np. SLS (Sodium Lauryl Sulfate)? Jeśli tak, lepiej zamienić je na takie, w których lista składników będzie krótsza i bardziej przyjazna dla włosów. Zdecydujmy się też na odżywienie kosmyków za pomocą maseczki albo wcierki. Możemy zrobić ją sami, np. z oleju migdałowego, arganowego i jojoba oraz kilku kropli oleju rycynowego. Pięknie pachnące olejki lawendowy i rozmarynowy dodane do takiej mieszanki pobudzą mieszki włosowe do wzrostu.