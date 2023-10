Witamina F - kosmetologiczne odkrycie 2023 roku

Wszystkie je znajdziemy w kosmetyku Alantandermoline, który choć nie kosztuje wiele, bardzo dobrze pielęgnuje skórę. Może go używać cała rodzina. Jest bezpieczny i dobrze tolerowany. Jeśli chcesz używać go do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, nakładaj maść na dobrze oczyszczoną i wysuszoną skórę wieczorem, ok. 20 min przed położeniem się do łóżka (by preparat dobrze się wchłonął i nie zabrudził pościeli).