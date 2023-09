WITTCHEN: modna jesień z nową kolekcją marki

Nie tylko czerwień – również klasyczne brązy mają wiele do powiedzenia w najbliższych miesiącach. Widać to szczególnie na damskich butach od WITTCHEN, które zachwycają kolorystyczną różnorodnością. Spośród wielu modeli wybrałyśmy zamszowe czółenka na słupku w odcieniu mlecznej czekolady. To barwa, która wzbogaca wygląd o szlachetną nutę retro, przez co idealnie wpisuje się w nostalgiczną jesienną aurę. A przy tym jest szalenie elegancka i stylowa. W tych butach przechodzisz niejeden sezon – zostały wykonane w Hiszpanii, a to gwarantuje najwyższą jakość wykonania. Z nimi każdy dzień stanie się radośniejszy!