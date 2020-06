Wizerunek kandydatów na prezydenta w kampanii wyborczej. "Ludzie oczekują białej koszuli"

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Po tym, jak Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory sugerowano, że to niebieskie koszule pomogły mu zdobyć zaufanie Polaków. Dzisiaj okazuje się, że podczas kampanii dominuje biel. Urszula Kamińska, psycholog ubioru i stylistka, analizuje kampanijny wizerunek kandydatów na prezydenta Polski. Jak zmieniał się wizerunek kandydatów na prezydenta w czasie kampanii? Kiedy w 2000 r. Aleksander Kwaśniewski po raz drugi wygrał wybory prezydenckie, w mediach rozpisywano się o jego słynnych niebieskich koszulach. Żartobliwie mówiono, że to one pomogły mu zdobyć fotel prezydenta. Podczas kampanii polityk korzystał z pomocy francuskiego specjalisty od marketingu politycznego Jacques'a Séguéli. I rzeczywiście podczas ważnych wystąpień, czy spotkań z Polakami Aleksander Kwaśniewski pojawiał się w błękitnych koszulach, które podkreślały jego opaleniznę. Według specjalistów od psychologii ubioru kolor niebieski sprawia, że czujemy się znacznie bezpieczniej i pewniej. East News Jak dzisiaj prezentują się wizerunki kandydatów na prezydentów? Przeanalizowaliśmy kilku z nich. ZOBACZ: Leszek Balcerowicz do sztabu Rafała Trzaskowskiego: Trzeba się mobilizować Andrzej Duda - wizerunek Według Urszuli Kamińskiej, która zajmuje się psychologią ubioru i pracuje jako stylistka, wizerunek obecnego prezydenta jest bardzo spójny od lat. - To, jak ubiera się Andrzej Duda jest odzwierciedleniem tego, kim jest, a także jego drogi politycznej. Kiedy zaczął piastować coraz wyższe stanowiska, zaczął nosić koszule białe, a przestał błękitne. W błękitnych koszulach mężczyźni wyglądają bardzo ciepło i przyjaźnie. Natomiast kolor biały jest wyrazem najwyższej elegancji i czystości myśli, tego, co ma się do przekazania. To jest bardzo świadomy ruch - mówi w rozmowie z WP Kobieta. Andrzej Duda praktycznie przez całą kampanię prezydencką stawia na koszule w kolorze bieli. - Kiedy chce być bliżej ludzi, zdejmuje krawat i podwija rękawy. Kiedy jest na spotkaniach formalnych zawsze jest w krawacie. To jedyne, co się zmienia w jego wyglądzie. Urszula Kamińska podkreśla, że polityk unika wzorów. Raczej wybiera gładkie garnitury i koszule. - Andrzej Duda bardzo dba o to, aby wyglądać poważnie. To są świadome zabiegi. Ubiór ma wyrażać jego osobowość zanim coś powie. Taki wygląd sprawia, że ludzie mają poczucie, że są przez niego szanowani. Prezydent wybiera głównie garnitury czarne i niebieskie. To zależy od rangi wydarzenia. Psycholog ubioru zwraca też uwagę na fakt, że Andrzej Duda często stawia na polskie marki, co ma podkreślić jego wiarygodność. PAP Rafał Trzaskowski - wizerunek Urszula Kamińska zwraca uwagę na to, że wizerunek Rafała Trzaskowskiego znacznie różni się od tego, który prezentuje Andrzej Duda. - U Rafała Trzaskowskiego wyraźnie widać, że im wyższe stanowisko piastuje, tym bardziej zmienia się jego wizerunek. Staje się coraz bardziej poprawny. Kiedyś polityk miał mocniejszy zarost, bardziej zwichrowane włosy, nosił kolorowe koszule, dżinsy… Był takim facetem z sąsiedztwa. Dzisiaj włosy nadal są lekko zmierzwione, cały czas pozostało to zawiadackie spojrzenie, nadal pozostaje pewna swoboda w noszeniu krawatów. Ale koszule są już białe nie kolorowe, a garnitury o wiele lepiej skrojone. Rafał Trzaskowski lubuje się w białych i błękitnych koszulach. Kamińska zwraca uwagę na to, że kandydat na prezydenta przestał zakładać podkoszulki pod koszulę, co sprawia, że skłania się ku bardziej eleganckiemu wizerunkowi. - Jego kampanijny wizerunek jest bardziej uporządkowany od tego, który prezentował wcześniej. Ma bardzo starannie przycięty zarost, ujednoliconą garderobę. To wszystko ma być teraz tłem do jego wyrazistej osobowości. GETTY, SOPA Images/LightRocket via Gett Szymon Hołownia - wizerunek Jeszcze kilka miesięcy temu Szymon Hołownia znany był głównie z prowadzenia show w komercyjnej stacji. Dzisiaj ubiega się o fotel prezydenta. Urszula Kamińska nie ma wątpliwości, że podczas kampanii jego styl znacznie się zmienił. - Tutaj nastąpiła duża zmiana. Uważam, że ma świetnych doradców, ponieważ jego wizerunek ewoluował od stylu luzaka do szarmanckiego eleganta. Elegancja, którą teraz prezentuje jest lekko ekstrawagancka, ale świetnie pasuje do jego wyglądu i charakteru. Szymon Hołownia, podobnie jak inni kandydaci, też decyduje się na białe koszule, czy klasyczne garnitury. Jednak podczas niektórych wystąpień miał na sobie marynarki w kratę. - To, że nosi marynarki w kratkę, w trochę niekonwencjonalny sposób wspaniale do niego pasuje. Prawdopodobnie chce podkreślić wiarygodność tego, co mówi. Nie chce być kimś, kim nie jest. Polityk uwielbia też wzorzyste i wyraziste krawaty, które często dobiera do swoich klasycznych stylizacji. - Wzory na koszulach, na krawatach, na garniturach to są elementu, których kandydaci raczej unikają. To są rozpraszacze. Kiedy patrzymy na kandydata, który ma jakieś wzorki, to skupiamy się bardziej na jego stroju niż na tym, co mówi. (...) Jeśli kandydat wybiera czerwony krawat to widać, że przyszedł walczyć. Ale to też może oznaczać, że wcale nie potrafi walczyć, ale ten kolor ma sprawić, że będziemy myśleli wręcz odwrotnie. Robert Biedroń - wizerunek - Robert Biedroń jest bardzo spójny. Jego styl jest potwierdzeniem tego, kim on jest. I to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie można powiedzieć, że jego wizerunek jest kompletny - podkreśla Urszula Kamińska. Zdaniem stylistki wizerunek Roberta Biedronia w czasie kampanii nie odbiega od tego, jak prezentował się wcześniej. To sprawia, że podświadomie może być bardziej wiarygodny. - Jest dokładnie tym, kim mówi. To typ eleganckiego mężczyzny. Raczej unika ekstrawagancji. Nawet jeśli zakłada muchę, to raczej to nie jest ekstrawagancja, a staromodna elegancja. Wybiera też białe koszule, błękitne, klasyczne garnitury. To klasyka najwyższej jakości, która nigdy nie wychodzi z mody. Krzysztof Bosak - wizerunek - To jest mężczyzna zagadka. Z jednej strony jest bardzo dobrze ubrany. Wie, jak bawić się modą, jak łączyć ze sobą różne części garderoby. Stara się, żeby to wszystko było szlachetne, ale też nowoczesne. Z drugiej strony sprawia wrażenie, że nie wszystko pokazuje tym, jak wygląda i jaki jest. Pojawia się dużo znaków zapytania. Kamińska podkreśla, że strój Krzysztof Bosaka, jego niekonwencjonalne wybory, podkreślają, że ma odwagę, aby eksperymentować, próbować nowych rzeczy. East News Każdy kandydat na prezydenta prezentuje inny styl, spójny z jego osobowością. Jednak Urszula Kamińska nie ma wątpliwości, kto podczas kampanii wypada najlepiej, jeśli chodzi o prezentację. - Moim zdaniem pan Robert Biedroń i pan Andrzej Duda są najbardziej spójni, jeśli chodzi o wygląd, to jacy są, jak wyglądają i jak budują wizerunek nie tylko na potrzeby kampanii, ale na przestrzeni lat. W tym sensie są dla mnie najbardziej wiarygodni. Ich wygląd jest czysty jak łza, dlatego ich poglądy możemy traktować poważniej. Ma to dla as znacznie. - Szymon Hołownia diametralnie zmienił swój wizerunek na potrzeby kampanii, dlatego dla niektórych może być mało wiarygodnym kandydatem. Rafał Trzaskowski ugładził nieco swój wizerunek. - Pan Trzaskowski poprzez noszenie się w sposób klasyczny prezentuje typowy wizerunek prezesa korporacji. Najbardziej klasyczny sposób ubrania się paradoksalnie sprawia, że możemy pomyśleć o nim jako o człowieku z konserwatywnymi poglądami. Tymczasem on mówi coś zupełnie innego. Urszula Kamińska podkreśla, że gdyby opierać się tylko na prezencji kandydatów na prezydentów podczas kampanii, to ciężko stwierdzić, który wygląda najlepiej. Każdy z nich pracuje ze świetnymi doradcami i mają stylizacje dobrane do swoich osobowości. Są mocno przemyślane. Czy niebieskie koszule rzeczywiście mogą pomóc w wygraniu wyborów? - Teraz trochę się zmieniło. Błękitna koszula jest wyrazem ciepła. Patrzymy na kogoś i czujemy się bezpiecznie. Natomiast jest warunek konieczny. Błękitna koszula najlepiej wygląda na mężczyźnie, który jest lekko opalony. Pan Aleksander Kwaśniewski był mocno opalony. A my Polacy lubimy Włochów, Hiszpanów, ich styl nam się podoba. To był ukłon w tę stronę. Wydaje mi się, że to jest zagrywka, która odsuwa prezydenta od tego klasycznego, polskiego wyglądu. Teraz polityka weszła na inny poziom. Oczywiście budowanie wizerunku jest ważne i różne zabiegi są w cenie. Natomiast teraz liczy się czystość i przejrzystość myśli. Można powiedzieć, że biała koszula jest tym, czego ludzie oczekują.