Zapłacisz nawet 5 tys. zł. Nigdy nie rób tego w lesie

Letnie, wakacyjne miesiące sprzyjają leśnym wędrówkom. Szczególnie w upalne dni wielu ludzi chętnie szuka tam ochłody przed palącym słońcem. Niektórzy nie mają szczęścia, by mieszkać w pobliżu lasu, więc muszą do niego dojechać. Warto więc wiedzieć, gdzie parkować, a gdzie nie wjeżdżać, żeby nie niszczyć przyrody i przy okazji nie dostać mandatu.

Czy można wjechać autem do lasu?

Wjeżdżanie samochodem do lasu to temat, który może budzić kontrowersje. Czasem nawigacja podpowiada kierowcom, że najkrótsza droga np. do jakiegoś pensjonatu, wiedzie właśnie leśną ścieżką. Nie zawsze jednak jest to dobra opcja, a niekiedy może się zakończyć karą.

Zgodnie z ustawą, ruch pojazdem silnikowym dozwolony jest jedynie na drogach publicznych. Leśne zazwyczaj są spod tego przepisu wyłączone, dlatego jeśli nie ma się odpowiednich zezwoleń i nie ma na trasie znaków informujących o tym, że można przejechać, lepiej wybrać inną trasę. Warto też przyjąć zasadę, że jeśli nie ma znaku, to po prostu nie można przejechać, nawet jeśli na drodze nie napotkamy charakterystycznego, leśnego szlabanu.

Jeśli złamiemy zakaz, posiadający uprawnienia strażników pracownicy Służby Leśnej mogą nałożyć na nas mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł. W skrajnych przypadkach sprawa może zakończyć się w sądzie karą grzywny o wysokości nawet 5 tysięcy złotych. Zwykle dotyczy to jednak osób, które celowo łamią przepisy, wjeżdżając do lasu np. motocyklem.

Gdzie parkować w lesie?

Często wiele osób dojeżdża do lasu i zostawia tam samochód przed wędrówką. Warto jednak zwrócić uwagę na to, by parkować w wyznaczonych miejscach. Są one zwykle oznaczone jako parking lub miejsce postojowe.

Zdecydowanie należy unikać pozostawiania samochodu przed szlabanem lub np. na poboczu drogi. Takie działania mogą utrudniać np. przejazd służb ratunkowych, co w przypadku zagrożenia pożarowego, szczególnie w upały, może mieć tragiczne konsekwencje. Za parkowanie w niedozwolonych miejscach także grozi nam mandat w wysokości 500 zł, a jeśli przy okazji dojdzie do zniszczenia roślinności, kara może wynieść nawet 1000 zł.

