Leśnicy zrobili zdjęcie. "Jak wygrana w Lotto"

Koniki polne wzbudzają zainteresowanie i sympatię. Te niewielkie owady potrafią skakać na odległość kilka razy większą niż długość swojego ciała, stając się trudnym celem dla drapieżnika. Choć same w sobie są niezwykle ciekawe, w wersji różowej przyciągają uwagę wszystkich.

"Nie przecierajcie ekranów... tak, ten konik polny naprawdę jest różowy. Są tacy, którzy porównują szansę na zobaczenie owada w takim ubarwieniu do wygranej w Lotto" – czytamy we wpisie.

Naturalne pytanie, które nasuwa się po zobaczeniu różowego konika polnego, brzmi: skąd taki niezwykły kolor u owada, który zazwyczaj jest zielony lub brązowy? Odpowiedź można znaleźć w przyrodzie, a dokładniej w zjawisku znanym jako erytryzm. Jest to rzadkie zaburzenie, które charakteryzuje się nadmiernym rumieniem, zaczerwienieniem lub przekrwieniem skóry i błon śluzowych.

U koników polnych, które doświadczają tego zjawiska, barwniki odpowiedzialne za zielony kolor są zastępowane przez różowe, co prowadzi do pojawienia się owadów o niezwykłym wyglądzie.

