Wkroczyła na plan. Sosna w nietypowym garniturze

Michalina Sosna szybko zyskała sympatię widzów TVP . A to wszystko za sprawą roli w "M jak miłość". "Kama jest bardzo dobra i uczuciowa, powinna być z Marcinem", "Kama nigdy nie oszuka, ona jest taka cudowna" – piszą o postaci w sieci zaangażowani fani produkcji.

Rosnąca popularność sprawiła, że aktorka stanęła przed nowym wyzwaniem zawodowym – została prowadzącą "The Voice Kids". Nagrania do nowego sezonu już się rozpoczęły, a na Instagrama trafił właśnie zakulisowy filmik z planu. I choć jeszcze nie wiemy, jak Sosna sprawdza się w roli prezenterki, to jedno jest pewne – wygląda przy tym naprawdę świetnie.