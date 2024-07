Wkroczyła na ściankę. Ta stylizacja nie należała do udanych

Agnieszka Wielgosz to znana aktorka teatralna i serialowa. Dłuższe epizody miała w "Złotopolskich", "Na dobre i na złe" oraz "Plebanii", ale najbardziej znana jest z roli Malwiny, w którą wciela się w "Pierwszej miłości" od 2010 roku.

Często chadza na branżowe eventy i pokazuje się na ściankach. Jeśli chodzi o stylizacje, które wybiera na te wyjścia, możemy mówić o naprzemiennych modowych wzlotach i upadkach. Ostatnio zjawiła się na premierze filmu "Wieczór kawalerski". Niestety aktorka nietrafnie ograła bieliźniany trend. W jej looku zabrakło dobrego smaku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Stylizację z koronkowym body dało się uratować

Chodzi przede wszystkim o to, że co za dużo, to niezdrowo. Agnieszka Wielgosz włożyła wydekoltowane, koronkowe body i dobrała do niego czarne, satynowe szorty z wysokim stanem. Na wierzch zarzuciła oversizową marynarkę w zeberkę, a na szyi aktorki wylądował wiązany choker.

Wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby gwiazda "Pierwszej miłości" zdecydowała się na długie spodnie i gładką marynarkę bez wzoru. Wtedy bieliźniany element zostałby obudowany minimalistycznie i z klasą. Wielgosz wyraźnie starała się połączyć popularne trendy, ale niestety w dość nietrafiony sposób.

Agnieszka Wielgosz w koronkowym body i szortach © AKPA | AKPA

Buty w starym stylu

"Gwoździem do trumny" w stylizacji aktorki były buty – botki "peep toe" z wycięciami poniżej kostek. Patrząc na nie, mamy wrażenie, jakbyśmy przenieśli się mniej więcej 15 lat wstecz. To kolejny dowód na to, że w tym outficie po prostu zabrakło umiaru.

Agnieszka Wielgosz w nietrafionej stylizacji © AKPA | AKPA

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl