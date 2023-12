Właściwości outdoorowe i modny wygląd. Te kurtki to ideały na zimę

Alternatywą dla zmarzluchów pozostawała odzież typowo outdoorowa, stworzona z myślą o tym, by sprostać przeróżnym pogodowym wyzwaniom – chroniąca przed wiatrem, niskimi temperaturami, deszczem i śniegiem. Oceniając funkcjonalność takich kurtek, śmiało można przyznać im najwyższą notę 10/10, jednak ich wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Ich przeznaczeniem były lasy, górskie szlaki i inne turystyczne miejsca, w których liczy się przede wszystkim funkcjonalność i wytrzymałość, nie wygląd. Przy projektowaniu takich ubrań nie myślano o trendach i o tym, żeby pasowały do kozaków czy sukienek. Nic dziwnego, że nie znajdowały one wielu amatorów w modzie codziennej.