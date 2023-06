Właśnie startuje akcja Zostań ambasadorem SEYSSO. Co należy wiedzieć o konkursie i dlaczego warto wziąć w nim udział?

Poznaj markę i odkryj jej wartości

SEYSSO to polska marka istniejąca na rynku od 2015 roku. Jej założycielem jest Wojciech Madej, lekarz stomatolog, który dzięki praktyce zawodowej stworzył profesjonalne produkty dopasowane do potrzeb konsumentów. W asortymencie SEYSSO znajduje się szeroki wybór zaawansowanych technologicznie szczoteczek sonicznych do zębów oraz inne urządzenia do higieny i pielęgnacji jamy ustnej. Dla marki niezwykle ważne są edukacja oraz budowanie relacji z klientami, a także zdobywanie zaufania odbiorców, dlatego każdy produkt jest dopracowany w najmniejszym szczególe, aby zapewnić maksymalną precyzję i satysfkację użytkowania. Dzięki temu produkty SEYSSO zostały docenione nie tylko przez klientów, ale zdobyły również prestiżowe nagrody.