Łazienka kojarzy się z błogim wypoczynkiem. Chcemy, żeby było w niej czysto i pachnąco. W rzeczywistości w pomieszczeniu unosi się pełno bakterii i drobnoustrojów, a także wiązki grzybów i pleśni.

Zdarza się, że na fugach pojawia się czarny nalot o nieprzyjemnym zapachu, który unosi się w całym pomieszczeniu. Tym nalotem jest pleśń. Trzeba się jej pozbyć jak najszybciej, bowiem zagraża ona zdrowiu domowników. Jak usunąć pleśń z fugi silikonowej? Wypróbuj jeden ze sprawdzonych, domowych sposobów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak obniżyć poziom wilgoci w łazience?

Łazienka kojarzy się z czystością, jednak samo pomieszczenie trudno nazwać higienicznym. Każdego dnia unosi się w nim mnóstwo bakterii i drobnoustrojów, które mnożą się tam na potęgę. To sprawka wysokiego poziomu wilgoci, który sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów.

Jak obniżyć poziom wilgoci w łazience? Przed kąpielą włącz wentylator. Dzięki temu pozbędziesz się nadmiaru wilgotnego powietrza. Nie wyłączaj go od razu po wyjściu z łazienki. Poczekaj jeszcze 5-10 minut. Nie zamykaj drzwi — pozostaw je otwarte przez godzinę po kąpieli, a najlepiej na całą noc.

Zmieszaj ze sobą i nanieś na fugi. Pozbędziesz się pleśni

Pleśń rozwija się wszędzie tam, gdzie jest brudno i wilgotno. Nic dziwnego, że tak często osadza się na fugach i silikonowych uszczelkach. Jak ją usunąć? Wypróbuj jeden z domowych sposobów, a pozbędziesz się nalotu w kilka chwil. Wszystko, czego potrzebujesz, najprawdopodobniej masz już w domu.

Ocet to jeden z produktów, który doskonale radzi sobie z grzybem i pleśnią. Jak usunąć pleśń przy pomocy octu? Przelej go do butelki z atomizerem i spryskaj nim fugi. Poczekaj 15 minut, a po tym czasie usuń resztkę pleśni przy pomocy starej szczoteczki do zębów. Fugi będą jak nowe.

Ocet można zastąpić sodą oczyszczoną połączoną z wodą utlenioną. Wymieszaj ze sobą oba składniki w proporcji 1:1, a tak przygotowaną mieszankę nanieś na fugi. Pozostaw ją tam na co najmniej 30 minut, a potem przetrzyj powierzchnię twardą gąbką. Po pleśni nie powinno być już śladu.

Jeśli żaden z opisanych sposobów nie zadziała, sięgnij po żel do czyszczenia toalet. Zaaplikuj go bezpośrednio na nalot i pozostaw go tak na całą noc. Następnego dnia opłucz powierzchnię zimną wodą i wytrzyj ją do sucha. Zabieg powtarzaj za każdym razem, kiedy na fugach pojawi się choćby najmniejsze przebarwienie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl