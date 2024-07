Wlej do gniazda. Mrówki znikną w mgnieniu oka

Aby skutecznie wyeliminować mrówki z ogrodu, najlepiej jest udać się do źródła problemu. Dlatego, gdy już znajdziesz ich gniazdo, polej je wrzącą wodą. Możesz powtarzać ten proces wielokrotnie - do momentu, kiedy zauważysz, że zniknęły.

Jeżeli masz w domu choć odrobinę płynu do naczyń i oleju, poradzisz sobie z mrówkami bez problemu. To jeden z tych sposobów, które są naprawdę niezawodne w walce z owadami. Wystarczy, że wymieszasz pół łyżeczki płynu do naczyń z łyżką dowolnego oleju oraz litrem wody. Powstałą miksturę wlej następnie do butelki z rozpylaczem.