To nie szczur. Reaguj, gdy tylko zobaczysz w ogrodzie

Karczownik to szkodnik, który potrafi dokonać w ogrodzie niemałych zniszczeń. Uszkadza korzenie, zjada owoce i rujnuje uprawy. Ale ponieważ jest objęty ochroną, nie można pozbywać się go w niehumanitarny sposób. Jak zatem na dobre przegonić tego niechcianego gościa z ogrodu?

Choć sezon ogrodowy pomału się kończy, warto zabezpieczyć go przed niechcianymi gośćmi, by na wiosnę cieszyć się zadbanych ogrodem. Problemem są nie tylko krety i nornice, ale również karczowniki. Te małe stworzenia potrafią zniszczyć niejedną uprawę.

Wielu myli go ze szczurem

Karczownik to gryzoń, który z wyglądu przypomina małego szczura lub świnkę morską, ale rzadko zagląda do domów. Preferuje życie w ogrodzie, w bliskim sąsiedztwie upraw.

Długość ciała karczownika wynosi od 12 do 25 cm, a jego ogon dodaje mu dodatkowe 5 do 15 cm. Może ważyć od 60 do ponad 300 g.

Podobnie jak kret, buduje pod ziemią system tuneli, niszcząc przy okazji korzenie drzew i krzewów owocowych. Jakby tego było mało, zjada owoce, warzywa i cebulki, a także korzenie.

Jego podziemne korytarze mogą pojawiać się nawet na głębokości kilkunastu metrów. Od okrągłych w przekroju tuneli kopanych przez krety odróżniają się kształem - są owalne.

Jak wypędzić karczownika na dobre z ogrodu?

Najbardziej skuteczny sposób na pozbycie się karczownika z ogrodu jest jednocześnie niezwykle prosty. Gryzonie te często budują swoje tunele w pobliżu wody, ale skutecznie chronią je przed zalaniem. Jak zatem przepędzić szkodnika z ogrodu? Okazuje się, że wystarczy wlać do tunelu wodę, co zmusi go do opuszczenia ogrodu i zniechęci do powrotu.

Aby zwiększyć skuteczność, można dodać do wody odrobinę olejku lawendowego, którego zapach odstrasza karczownika.

Gryzoń unika roślin, takich jak lawenda, bez, czosnek i cebula, których zapach jest dla niego drażniący. Warto wykorzystać je w walce z karczownikami.

