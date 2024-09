Wlej prosto do odpływu. W mig wyżre wszystko, co zalega

Przestarzała kanalizacja bywa prawdziwym utrapieniem, odpowiadając za niskie ciśnienie wody, zanieczyszczenia i problemy z prawidłowym działaniem urządzeń, takich jak pralka czy zmywarka. Jeśli masz podejrzenie, że rury w twoim mieszkaniu są niedrożne, wypróbuj ten tani i skuteczny sposób. Dzięki niemu hydraulik nie będzie potrzebny.

Wsyp to rury i zalej gorącą wodą. Odetka się w kilka minut

Starsze systemy kanalizacyjne mogą przysporzyć wiele problemów, a nie każdą spółdzielnię stać na ich wymianę. Gdy w twoim mieszkaniu rury wydają się być zapchane, nie sięgaj od razu po telefon, by wezwać hydraulika.

Jest pewien prosty i bezpieczny sposób na udrożnienie kanalizacji. Jak go zastosować? Wlej do odpływu cały czajnik wrzącej wody. Potem wsyp szklankę sody oczyszczonej i pozostaw na co najmniej 5 minut.

Po tym czasie zagotuj ponownie wodę i przygotuj kubek. Napełnij go do połowy octem, a resztę uzupełnij wrzącą wodą. Wlej tę mieszankę do odpływu i zatkaj go starą szmatką. Po 10 minutach zalej odpływ gorącą wodą. Taki sposób pozwoli na bezpieczne udrożnienie rur.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kiedy powinniśmy wezwać hydraulika?

Jeżeli zauważysz, że z twojej toalety, wanny lub prysznica nagle wybija woda, to oznaka, że rury są zapchane. Warto wtedy skorzystać z powyższego sposobu. Pamiętaj, aby użyć mieszanki zarówno w toalecie (wtedy woda musi być chłodniejsza), jak i w odpływach wanny czy prysznica.

Jeśli mimo to zanieczyszczenia nadal nie spływają, może oznaczać to uszkodzenie całego pionu. W takim przypadku konieczne będzie wezwanie hydraulika, aby uniknąć ryzyka zalania sąsiadów.

Warto powstrzymać się przed stosowaniem popularnych środków do udrożniania rur przed przyjazdem specjalisty. Często podczas interwencji używa on metalowych narzędzi, które mogą wejść w niebezpieczną reakcję chemiczną z udrażniaczem, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń kanalizacji.

Dołącz do naszej grupy FB - #Samodbałość. Informujemy tam na bieżąco o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajome. Czekamy na was!

Zobacz także Urwij kawałek i zatkaj odpływ. Rury długo będą jak nowe