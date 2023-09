Urwij kawałek i zatkaj odpływ. Rury długo będą jak nowe

Jak nie dopuścić do zatkania zlewu w kuchni?

Nie jest to łatwe, bo w pośpiechu często popełniamy błędy, wrzucając do zlewu wszystko to, co nie powinno się tam znaleźć. Resztki jedzenia z talerzy, fusy po kawie czy herbacie, skorupki jajek, chusteczki higieniczne oraz inne odpady nie mogą trafić do odpływu, musimy zawsze i bezwzględnie wyrzucać je do kosza. Wszystkie te drobiazg kumulują się, aż jest już za późno i rury stopniowo się zatykają. Codziennie mamy do czynienia z jeszcze innym, o wiele trudniejszym do utylizacji produktem.