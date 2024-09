Wlej zamiast płynu do płukania. Ręczniki będą miękkie jak w hotelu

Codzienne używanie ręczników, zwłaszcza w wilgotnym środowisku łazienki, sprzyja rozwijaniu się bakterii, pleśni i innych drobnoustrojów. Już po kilku dniach mogą one przestać pachnieć świeżo, a stęchlizna staje się dość powszechnym problemem.

Jak donosi Główny Inspektorat Sanitarny, ręczniki powinny być prane co kilka dni, najlepiej w temperaturze nie niższej niż 60 stopni Celsjusza. Unikanie tego prostego kroku może prowadzić do gromadzenia się bakterii i pleśni, co w konsekwencji wpływa na nasze zdrowie.

Jak prać ręczniki, aby były pachnące?

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na świeżość ręczników jest ich prawidłowe pranie. Powinny być one prane w możliwie najwyższej temperaturze, jaka nie zaszkodzi materiałowi.

A co z detergentami? Lepiej sięgnąć po ich naturalne zamienniki, które nie tylko są skuteczne, ale także przyjazne dla środowiska. Ocet jest jednym z takich środków, który rewelacyjnie zmiękcza tkaniny. Użyj go zamiast płynu do płukania (rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:3). Do tej mieszanki możesz dodać kilka kropel olejku eterycznego, a twoje ręczniki będą pachniały jak w hotelu.

Jak dodatkowo zadbać o ręczniki?

Poza regularnym praniem, ważne jest także odpowiednie suszenie ręczników. Staraj się suszyć je na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikanie pozostawiania wilgotnych ręczników w stosie może znacząco wpłynąć na ich świeżość.

Jeśli ręczniki utraciły świeżość, można je namoczyć w miksturze z soku z cytryny i gorącej wody. Sok z cytryny jest naturalnym wybielaczem oraz środkiem likwidującym nieprzyjemne zapachy. Należy wymieszać pół szklanki soku z litrem gorącej wody, a następnie wymoczyć ręczniki przez 30 minut przed praniem.

