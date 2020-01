Włoski sąd odebrał zakupoholiczce dostęp do kart płatniczych. Na tym nie koniec

Włoski sąd odebrał dostęp do kart płatniczych 49-letniej mieszkance Pawii. Okazało się, że kobieta jest uzależniona od kompulsywnego kupowania. To rodzina zwróciła się do organu.

Włoskie media informują, że 49-latka w wolnych chwilach odwiedzała sklepy w Pawii albo jeździła do sąsiednich miast, by kupować ekskluzywne ubrania i akcesoria. W bardzo krótkim czasie wydała 30 tysięcy euro, czyli ok. 127 465 zł, na ubrania, buty i torebki. Jej rodzina wielokrotnie podejmowała próby, by przekonać ją do tego, aby wydawała mniej. Kobieta nie była w stanie i obsesja przemieniła się w nałóg.

Postanowienie sądu w Pawii Uzależnienie od zakupów kobiety zagrażało bytowi rodziny, dlatego bliscy postanowili zwrócić się do sądu z prośbą o pomoc. Na podstawie ekspertyzy sporządzonej przez psychologa i psychiatrę sąd w Pawii pozbawił Włoszkę dostępu do kart bankomatowych i kredytowych. Mianował również specjalnego opiekuna z zadaniem udzielenia pomocy. Podjęte kroki mają dać kobiecie szansę na wyleczenie z zakupoholizmu.

Źródło: PAP

