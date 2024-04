Włoski Tydzień w sieci POLOmarket: przenieś się do kraju smaków i aromatów!

Pizza – zrób ją sam!

Pyszna, gorąca, pachnąca z ciągnącym się serem… Pizza to nic trudnego! Wybierz odpowiednią mąkę, świetnie sprawdzi się Mąka pszenna Luksusowa Marysia typu 550 oraz drożdże Marysia. Dodaj pozostałe składniki zgodnie z przepisem, zagnieć ciasto i uformuj placek. Posmaruj go zblendowanymi wcześniej pomidorami z puszki Pasta La Vista, posyp oregano i bazylią Na Szlaku Smaku i czas na dodatki! Dodaj to, co lubisz - mozzarella Mleczna Polana, szynka soczysta Rzeźnik Szymon czy oliwki czarne Philosophie to podstawa.