Włosy Anny Lewandowskiej, które olśniewają blaskiem. Poznaj sekrety jej naturalnej pielęgnacji

W zestawie do włosów farbowanych znajdziemy dwa produkty. Pierwszy z nich to regenerujący szampon Hair Do You Do!, który niweluje uszkodzenia wywołane zabiegami termicznymi i chemicznymi, a także niekorzystnym wpływem promieni słonecznych. Dodatkowo intensywnie oraz długotrwale nawilża, zwiększając elastyczność włosów. Drugim produktem jest naturalna odżywka Listen To Your Hair. Zapewnia ona regenerację za sprawą zawartych w niej soku z liści aloesu oraz olejów, które błyskawicznie wchłaniają się, nie obciążając włosów. Kosmetyk intensywnie nawilża, kondycjonuje, zmiękcza i wygładza włosy, zabezpieczając je przed utratą wody poprzez domknięcie ich łusek.