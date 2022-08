Ten trik z TikToka znały już nasze babcie. Ręczniki będą puszyste

Nie pierz za dużo na raz

Ważną częścią triku jest także to, by ręczniki podczas prania miały dużo miejsca. Optymalnie jest wypełnić bęben ręcznikami jedynie do połowy. Nie warto eksperymentować i dorzucać do tego prania ubrań - mogą mieć na metkach różne obostrzenia, nie na wszystkie rodzaje tkanin dobrze może zadziałać też ocet. Skupmy się więc tylko na ręcznikach.