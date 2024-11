Włóż do czajnika. Kamień już nie będzie się osadzał

Ocet to jeden z najstarszych i najpopularniejszych domowych sposobów. Wystarczy wlać do czajnika szklankę octu, uzupełnić wodą, zagotować i pozostawić na godzinę. Po przepłukaniu czajnika możemy cieszyć się jego czystością.

Jak sprawić, by czajnik pozostał czysty i nie osadził się w nim kamień? Sprytnym i mało znanym trikiem jest wrzucenie do jego środka kuchennego druciaka. To na nim będzie osiadał kamień. Należy jednak pamiętać, że trzeba regularnie przemywać go pod kranem i co jakiś czas wymieniać na nowy. Odkamienianie czajnika przestanie być przykrym obowiązkiem.