Włóż do gotujących się ziemniaków. Będą zdrowsze

Ziemniaki cennym źródłem substancji odżywczych

Wbrew powszechnej opinii ziemniaki są niskokaloryczne. 100 g ugotowanych warzyww to niecałe 80 kcal. To idealny dodatek do posiłku. Świetnie smakuje, a do tego nasyca nas na długie godziny. Ważne jest, aby nie dodawać do ziemniaków żadnych tłuszczy, takich jak masło lub mleko. Wtedy automatycznie podniesiemy ich kaloryczność.