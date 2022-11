Ziemniaki ugotują się w mig. Wystarczy prosta sztuczka

Jak ugotować ziemniaki? Pamiętaj o tej babcinej sztuczce

Jak gotować ziemniaki? To jedna z najprostszych czynności w kuchni – poradzi sobie z nią nawet osoba, która nie czuje się kulinarnym mistrzem. Wystarczy wrzucić ziemniaki na gorącą, osoloną wodę i gotować je do miękkości. Czas gotowania będzie różnił się w zależności od gatunku i wielkości warzywa. Niewielkie, młode ziemniaczki będą gotowe już po 15 minutach, z kolei większe i starsze – po 20-25. Jeśli natomiast planujemy zrobić purée, warto gotować je jeszcze dłużej, nawet do pół godziny.