Włóż do kieszeni. Kleszcze się nawet nie zbliżą

Wybierając się do parku, lasu bądź na łąkę, musimy pamiętać o ochronie przed nieprzyjaciółmi - komarami i kleszczami, których ugryzienie może wywołać bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Jeżeli zapomnieliśmy zabrać ze sobą specjalne środki, które mają za zadanie je odstraszyć, poszukajmy rośliny-chwastu, która to zrobi.

Wiosną i latem warto zaopatrzyć się w spray'ie, dzięki którym w każdym momencie będziemy mogli zabezpieczyć się przed komarami i kleszczami. Jeśli w danym momencie ich nie posiadamy, uratuje nas roślina - wrotycz pospolity. To właśnie dzięki niemu, a konkretnie dzięki jego zapachowi, ochronimy się przed nieprzyjaciółmi.

Wrotycz pospolity rośnie najczęściej przy poboczach dróg, w rowach i na łąkach. Nie jest go trudno znaleźć, dlatego warto wiedzieć, jak wygląda. Jego intensywnie żółte pąki na zielonych łodygach od razu przykuwają uwagę. Jeszcze większą - zapach, który jest wyczuwalny z daleka. Bardzo mocno czują go też komary i kleszcze, które go nie lubią.