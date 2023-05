Włóż do torby z pieczywem. Będzie świeże przez trzy tygodnie

Genialny patent na świeże pieczywo

Katya Meckle to znana tiktokerka, która na swoim profilu porusza tematy związane ze zdrowym odżywianiem. W jednym ze swoich nagrań pokazała sprytny trik, który sprawia, że pieczywo jest świeże nawet przez trzy tygodnie. Nie trzeba wkładać go do zamrażarki i rozmrażać (co też jest dobrym rozwiązaniem). Wystarczy do torebki z pieczywem włożyć kawałek selera naciowego. Dzięki temu będzie miękkie i nie zapleśnieje.