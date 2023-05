Zanurz gąbkę i przetrzyj. Lodówka w kilka chwil będzie jak nowa

Nie zapominajmy o uszczelkach. Do czyszczenia uszczelek przyda się soda oczyszczona. Zamiast gąbki czy szmatki, najlepiej użyć patyczka. Sodę wymieszaj z niewielką ilością wody. Konsystencja powinna przypominać pastę. Tak przygotowany preparat rozprowadź za pomocą patyczka do uszu po uszczelce i pozostaw go na powierzchni przez 15 minut. Po upływie tego czasu zetrzyj pastę za pomocą wilgotnej gąbki, a na końcu, wytrzyj je do sucha.