Wymieszaj z wodą i podlej. Storczyk będzie kwitł jak szalony

Storczyki to jedne z najpopularniejszych roślin domowych. Choć wiele osób zdobi nimi swoje domy, nie każdy wie, jak należy się nimi zajmować. Pomoże w tym domowa odżywka, dzięki której storczyki będą uginały się od kwiatów.

Storczyki wspaniale ozdabiają mieszkania i domy Polaków. Najczęściej są ustawiane na parapetach bądź stolikach, by mieć dostęp do promieni słońca. Wiele osób podlewa je jednak bez większej uwagi. Nie każdy ma bowiem pojęcie, że storczyki - choć nie są zbyt wymagające, od czasu do czasu potrzebują domowej odżywki. Oto, jaka się sprawdzi.

Domowa odżywka do storczyka

Storczyki nie wymagają na szczęście specjalnych odżywek, na które wydamy dodatkowe pieniądze. Na spokojnie możemy sporządzić takie w domu, a zadziałają dokładnie tak samo, jak te ze sklepów ogrodniczych. Do przygotowania jednej z nich potrzebujemy tylko dwóch składników: czosnku i wody. Co należy z nimi zrobić i jak podlać roślinę?

Ząbek czosnku należy posiekać na drobne kawałki i zalać go litrem wody. Całość zakryć i odstawić w ciemne miejsce na dobę. Następnie przecedzić czosnek przez sito, a pozostałą wodą podlać storczyki. Najlepiej robić to raz w miesiącu, by zauważyć efekty. Dzięki tej odżywce storczyk zacznie szybciej rosnąć i wypuści nowe kwiaty.

Domowy nawóz z piwa

Innym sposobem na utrzymanie storczyka w dobrej formie - a niekiedy uratowanie go, jest zastosowanie domowego nawozu, w którym główną rolę odgrywa niskoprocentowe, jasne piwo. Ten trik wiąże się jednak z kilkoma zasadami, których należy się trzymać.

Po pierwsze, piwo nie może być smakowe, ponieważ takie zawiera szkodzące barwniki oraz słodziki. Po drugie, napój trzeba odstawić wcześniej przynajmniej na kilka godzin, by był w pełni wygazowany. Po tym czasie 50 mililitrów piwa należy wymieszać ze szklanką wody i podlać roślinę. Taki domowy nawóz najlepiej stosować raz w miesiącu.

