Włóż rolkę papieru do lodówki. Trik, który podbił serca Polaków

Zapomnij o nieprzyjemnym zapachu w lodówce

Nieprzyjemne zapachy w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić na wiele sposobów. Innym, równie skutecznym rozwiązaniem, jest umieszczenie w lodówce torebki po czarnej herbacie, najlepiej w jednym z rogów urządzenia. Pozwoli to pozbyć się nieprzyjemnych zapachów już w ciągu dwóch dni. Pamiętaj jednak, że jedna torebka nie wystarczy. Liczba torebek powinna być proporcjonalna do wielkości naszej lodówki - im większa lodówka, tym więcej torebek będziemy potrzebować.