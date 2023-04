Włóż to zamiast kurtki, a zrobisz wiosną furorę. Spójrz tylko na Lewandowską i Gilon

Teraz na zielony trencz, i to w efektownym total looku, zdecydowała się Karolina Gilon. Prezenterka wybrała model z syntetycznej skóry i zestawiła go ze spodniami z takiego samego materiału, a całość zrównoważyła "nagim" topem w cielistym odcieniu. Ten look doczekał się wielu komplementów, również od gwiazdy znanej z zamiłowania do kolorów, Ady Fijał.