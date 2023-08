Włóż ziemniaki do zmywarki. Efekt cię zaskoczy

Zmywarka nada się także do pasteryzacji domowych przetworów, takich jak np. dżemy. Jak to zrobić? Do wyparzonych słoików przełóż przygotowane przez siebie przetwory. Zakręć słoik i połóż go do góry dnem. Następnie, wstaw słoiki do zmywarki i ustaw program o możliwie najwyższej temperaturze, zazwyczaj jest to 70 stopni Celsjusza.