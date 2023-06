Wrzuć dwie kulki do zmywarki. Szybko sobie podziękujesz

Zmywarka to sprzęt AGD, który obecnie można kupić nawet za mniej niż 1000 złotych. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, bowiem nie dość, że oszczędza wodę, to przede wszystkim oszczędza czas. Brudne naczynia wystarczy włożyć do zmywarki, a następnie wrzucić do niej tabletkę i włączyć odpowiedni program. Po takim zmywaniu naczynia powinny być czyste i lśniące. Zdarza się jednak, że pojawia się na nich biały nalot. Podpowiadamy, co można zrobić, żeby się go pozbyć.