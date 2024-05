Włóż zniszczone buty do zamrażarki. Efekt murowany

Włóż buty do zamrażarki. Oszczędzisz pieniądze

Buty to ta część garderoby, która z biegiem lat (nawet skrupulatnie pielęgnowana) ulega zniszczeniu. Na szczęście jest sposób, który sprawi, że skórzane buty będą wyglądały jak nowe. Wystarczy... włożyć je do zamrażarki.

Skórzane buty to inwestycja na lata. Żeby służyły nam możliwie jak najdłużej (i przy okazji dobrze wyglądały), trzeba o nie dbać. W tym celu trzeba często czyścić je preparatami przeznaczonymi do skóry, a także regularnie impregnować. Mimo to zdarza się, że po kilku latach na butach pojawiają się nieestetyczne zagięcia i odkształcenia, których teoretycznie nie da się naprawić. W praktyce możesz wykorzystać jeden patent, który może i brzmi absurdalnie, ale naprawdę działa.

Jak dbać o skórzane buty?

Buty wykonane ze skóry nie należą do najtańszych. Dla niektórych z nas to inwestycja na lata. Skóra naturalna sama z siebie jest wytrzymałym materiałem, jednak żeby wyglądała dobrze, musi być regularnie impregnowana. W tym celu najlepiej zaopatrzyć się w produkty do impregnacji i czyszczenia obuwia ze skóry, które można dostać w każdym sklepie obuwniczym. Preparat należy dobrać do rodzaju skóry i jej wykończenia. Inaczej impregnuje się nubuk, a inaczej skórę jagnięcą, bydlęcą czy lakierowaną.

Buty są częścią garderoby szczególnie narażoną na zniszczenia. Dlatego też po każdym wyjściu powinno się je wyczyścić miękką ściereczką z mikrofibry, a dodatkowo warto aplikować na nie pastę bądź krem do butów. Dzięki temu prostemu zabiegowi skóra będzie bardziej odporna na niszczące je warunki atmosferyczne.

Włóż buty do zamrażarki na dwa dni. Po wyjęciu będą jak nowe

Z biegiem czasu buty dostosowują się do stopy i chodu ich właściciela. Już po kilku latach (nawet na butach wykonanych z wysokiej jakości skóry) mogą pojawić się odkształcenia. Takiego obuwia nie trzeba spisywać na straty. Wystarczy, że skorzystasz z poniższego patentu. Choć brzmi on co najmniej irracjonalnie, naprawdę działa.

Patent polega na włożeniu (uprzednio oczyszczonych) skórzanych butów do zamrażarki. Zagniecenia i odkształcenia wyprostują się dzięki mrożeniu, a skóra będzie wyglądać jak nowa. Żeby ten patent miał szansę zadziałać, obuwie powinno przebywać w zamrażarce nie krócej niż dwie doby. Po upływie tego czasu wyjmij obuwie z zamrażarki i daj mu się "rozmrozić". Pod żadnym pozorem nie przyśpieszaj procesu rozmrażania. Użycie suszarki czy wystawienie butów na słońce może dać efekt odwrotny do zamierzonego.

