Creepersy – oryginalność w wygodnej odsłonie. Co to za buty i jak je nosić?

Creepersy – jakie to buty? Sprawdź, czym się wyróżniają

Pierwszy raz słyszysz o creepersach i nie wiesz, co to za buty? To modele, których nazwa nie jest przypadkowa – początkowo obuwie wyglądało dość dziwnie i wzbudzało nie lada kontrowersje. Buty creepersy mają masywną podeszwę wykonaną z gumy, najczęściej z dodatkiem karbowania. Są wygodne, wyróżniają się z tłumu, a do tego dodają kilka centymetrów, dzięki czemu wydłużają optycznie nogi.

Buty creepersy damskie na przestrzeni dekad pojawiały się w stylizacjach takich gwiazd, jak Rihanna, Gigi Hadid, Olivia Palermo i Kourtney Kardashian.

Modne buty creepersy – modele, które warto mieć na oku

Klasyczne creepersy są czarne, a co za tym idzie – ich wygląd jest uniwersalny i ponadczasowy. W zależności od modelu mogą mieć jednolity odcień albo być wzbogacone o wstawki pokryte animal printem. Jeżeli chcesz mieć pewność, że nowe buty zostaną z tobą na wiele sezonów i będą jednocześnie wygodne, to koniecznie zafunduj sobie creepersy skórzane – z weluru albo skóry licowej.

Jakie inne modele warto mieć w swojej szafie? Wszystko sprowadza się do twojego indywidualnego stylu. Jeżeli stawiasz na wygodę, to świetnym pomysłem są sportowe creepersy na platformie, np. te z kolekcji zaprojektowanej przez Rihannę dla marki Puma. Może spodobają ci się też modele beżowe, różowe albo w ulubionym pastelowym odcieniu. Na oku warto mieć również dostępne w sieciówkach creepersy białe.

Jak stylizować creepersy? © Getty Images

Creepersy w stylizacjach damskich. Jak je ograć, aby nie popełnić modowej wpadki?

Jak nosić creepersy w stylizacjach damskich? Wbrew pozorom oryginalne obuwie daje ci całkiem spore pole do popisu. Przykładowo Karolina Gilon wykorzystała czarne creepersy damskie w looku zarezerwowanym do aktywności fizycznej. Elastyczne spodnie do ćwiczeń, stanik sportowy i luźna kurtka w animal print to zestaw idealny nie tylko na trening, ale także na co dzień.

Jeżeli wolisz jednak wykorzystać w swoich stylizacjach klasyczne creepersy czarne na platformie, to bez obaw zestawiaj je z dopasowanymi jeansami, oversize'owymi koszulami i trenczami. Równie fantastycznie odnajdą się w lookach z rockowym pazurem, np. ze skórzaną mini, T-shirtem z nazwą ulubionego zespołu i ramoneską.

Jak wiązać creepersy? Praktyczne wskazówki

Wiesz już, jakie wybrać i jak nosić oryginalne buty. A jak wiązać creepersy damskie? Tak naprawdę możesz robić to tak, jak w przypadku innego obuwia – sneakersów czy tenisówek. W zależności od swoich preferencji możesz zostawić związane w kokardkę sznurówki na zewnątrz lub schować je do środka. Jeżeli chcesz jednak wyróżnić się z tłumu i jeszcze bardziej podkręcić design tzw. dziwnych butów, to warto łączyć creepersy damskie z kolorowymi sznurówkami.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

