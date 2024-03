Wkroczyła w błyszczącej mini. Flesz zrobił swoje

"10 lat minęło jak jeden dzień" - napisała Marcelina Zawadzka pod najnowszym postem na Instagramie. Modelka tańczyła na parkiecie "TzG" w 2014 roku. Partnerował jej wtedy Rafał Maserek. Teraz Zawadzka zaprasza swoich fanów do oglądania 14. edycji show Polsatu.

Marcelina Zawadzka na planie programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Marcelina Zawadzka wybrała model z bufkami oraz szerokimi rękawami, które pięknie układały się w ruchu. Uzupełnieniem stylizacji były srebrne szpilki, które "wydłużyły" nogi aż do nieba.

