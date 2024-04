Weszła cała na biało. Rajstopy były "wisienką na torcie"

Dzień z Anne Hathaway? Aktorka zrobiła fanom niespodziankę, pokazując w mediach społecznościowych kulisy swojej pracy. Grafik Hathaway jest wyraźnie napięty przez nadchodzącą premierę filmu "The idea of You" (tł. "Na samą myśl o Tobie").

Aktorka jednego dnia zaprezentowała na sobie trzy efektowne kreacje – w tym wieczorową suknię z wycięciem i prześwitujący model podczas popołudniowych nagrań do "Live Kelly and Mark". Ale to pierwsza stylizacja w porannym programie "Today" stacji NBC skradła show. Wygląda na to, że czasem warto zaserwować deser już na śniadanie.

Rajstopy robią zawrotną karierę

Rajstopy w odcieniu dopasowanym do koloru ubrania tworzą spójny komplet, a przy tym wizualnie wysmuklają sylwetkę. Kolorystyczna konsekwencja pozostawia optymalną przestrzeń do eksperymentowania z ciekawym fasonem czy fakturą kreacji.

Anne Hathaway w białym total looku © getty images

Ten trend jako pierwsza ze współczesnych gwiazd lansowała Gigi Hadid, odczarowując "klątwę białych rajstopek". Do ich fanklubu wstąpiła także Anne Hathaway, która zdążyła zadebiutować już w fioletowych czy nawet pokrytych wzorem pantery.

Anne Hathaway w białym total looku © getty images

Fokus na nogi

Aktorka zestawiła białe rajstopy ze szpilkami w tym samym kolorze. Smukły obcas oraz nos w szpic zagrały iluzją optyczną, sprawiając wrażenie "nóg do siebie". Trapezowa sukienka o długości mini tylko potęgowała ten efekt.

Anne Hathaway w porannym programie telewizyjnym "Today" © Instagram | todayshow

Ekscentryczne lata 60.

Garsonki oraz bliźniacze komplety powróciły do mody z impetem, a Anne Hathaway wykorzystuje ich "pięć minut" sławy. W białej sukience i żakiecie o falistym przeszyciu wpisała się nurt paryskiego szyku i elegancji rodem z pracowni Coco Chanel. Przy okazji stylizacja Hathaway przemycała nuty retro, wspominając ekscentryczne lata 60., ale we współczesnej adaptacji.

