Włożyła mikroskopijne bikini. Były Aniołek VS pokazał zdjęcia z wakacji

Co nie zmienia faktu, że Elsa Hosk nadal wygląda jak prawdziwy anioł za sprawą niezwykle subtelnej urody i blond włosów, które naturalnie zwijają się w pukle. Modelka jest ponadto prawdziwą inspiracją, jeśli chodzi o styl . Każda fashionistka koniecznie powinna odwiedzić jej profil na Instagramie. W końcu świat nie kończy się na Hailey Bieber, prawda? Ostatnio Hosk podzieliła się fotkami z wakacji i zaskoczyła wyborem bikini.

Jeśli chodzi o górę, mamy tu do czynienia z trójkątnymi miseczkami i wiązaniem , ale nie na szyi a między piersiami. Mikroskopijny kostium kąpielowy składał się ponadto z mocno wyciętych majtek z paseczkami opierającymi się na wysokości talii. Trzeci elementem była chustka – oczywiście opcjonalna.

Modelka pokazała też drugie bikini, które jest propozycją dla pań nieco bardziej powściągliwych. Mowa bowiem o bardziej zabudowanych majtkach i podtrzymującym staniku z fiszbinami . Ale błyszcząca, różowa tkanina pozostała ta sama. Okazuje się, że Elsa Hosk zaprojektowała te kostiumy kąpielowe we współpracy z marką, która specjalizuje się właśnie w temacie bikini.

