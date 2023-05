Włożyła mini i trampki. Tak paradowała ulicami Nowego Jorku

Emily Ratajowski pokazuje, że kobieta zmienną jest. Jej street style to wybuchowa mieszanka skórzanych trenczy, rozwleczonych bluz i kusych bądź prześwitujących sukienek. A to wszystko wiemy dzięki fotoreporterom, którzy czatują w pobliżu mieszkania modelki w Nowym Jorku.

Tym razem Ratajkowski postawiła na minimalizm, co nie zdarza jej się tak często. Swoją casualową stylizację stworzyła jedynie z trzech basicowych elementów . Każda kobieta bez trudu odtworzy ten look. Czekamy tylko aż słońce mocniej zagrzeje.

Emily Ratajkowski wskoczyła w małą czarną – klasyczną sukienkę mini wykonaną z gładkiego materiału. Modelka zdecydowała się na prosty, przylegający do ciała krój z zabudowanym dekoltem i bez rękawków. Drugi element stylizacji stanowiły białe tenisówki, którym to butom sneakersy zdają się nieco ustępować miejsca w trendach na ten sezon. Trzecim puzzlem w tej układance była czerwona torebka średniej wielkości zarzucona na ramię. Stylizację Ratajkowski uzupełniły okulary przeciwsłoneczne oraz złote kolczyki koła. Prościej się chyba nie dało. A i tak jest efektownie.

Mała czarna to must have w szafie