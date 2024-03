Miała na sobie tylko nitki. Nie każda by się odważyła

Dlaczego użyła akurat tych dwóch słów? Wszystko sprowadza się do wybranej przez nią stylizacji. El Dursi, będąc na plaży, pokazała się w letnim looku, nawiązującym częściowo do "dzikiego zachodu", a częściowo do sezonu festiwalowego. Mocno wycięte, czarne body, odsłaniające brzuch, połączyła z "nagą spódnicą", która już od kilku miesięcy jest prawdziwym hitem wśród gwiazd. Ta, którą miała na sobie, powstała z łączonych nitek.