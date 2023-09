Włożyła "nagą sukienkę". Pod spodem miała czarne body

Marta Wierzbicka na evencie

"W czerni jej do twarzy" - tak można jednym zdaniem określić stylizację Marty Wierzbickiej, która pozując na ściance, zachwycała. Aktorka wybrała na event elegancki, nowoczesny, a jednocześnie nieco odważny look, na który z pewnością nie każda kobieta by się zdecydowała. Ona jednak zrobiła to ze smakiem, nie przesadzając.