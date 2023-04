Włożyła "nagą sukienkę". Wyszła tak z hotelu

Vanessa Hudges uwielbia mroczne trendy

Aktorka śledzi trendy i wybiera z nich to, co pasuje do jej wizerunku. Jeszcze nie tak dawno Vanessa Hudgens bawiła się trendem "witchy", czyli "modną czarownicą". Eksperymentowała wówczas z ciemną szminką, chokerem, czarnym jedwabiem i aksamitem. Także z koronką i prześwitami, które na dobre zadomowiły się w jej szafie.