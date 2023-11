Włożyła najmodniejsze spodnie. Buty były "wisienką na torcie"

Zoom na akcesoria zimowe

Influencerka uzupełniła look o modną balaclavę, czyli to, co większość z nas kojarzy pod postacią komina. Na nos wsunęła okulary w grubej oprawce. Dłonie ociepliła pikowanymi rękawiczkami, a eleganckie kozaki zamieniła na wygodne i sznurowane śniegowce.